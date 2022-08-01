Кабул, 1 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Доктор Талиб Хусейн Ширзад, заведующий младшим персоналом больницы «Истикляль», убит в районе «Хайрхана» города Кабула.

Mate Marschalko Убийство

Один из близких родственников доктора Ширзада сообщил 1 августа газете «8 Собх», что к убийству могут быть причастны талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его словам, до захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ширзад был назначен заведующим младшим персоналом больницы «Истикляль». После взятия афганской столицы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отстранили его от этой должности, но сотрудники больницы бойкотировали эту акцию радикалов, и он продолжил свою работу.

По словам родственников, у доктора Ширзада не было ни с кем конфликтов на почве личной неприязни.