Оймяконский район, Якутия, 1 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Оймяконском районе ищут троих работников федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана». Сотрудники подразделения пропали в районе посёлка Усть-Нера, сообщил 1 августа телеграм-канал управления МВД по Якутии.

Пропавший

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Пропали 32-летние Василий Каратаев и Рустам Осипов, а также 42-летний Олег Васимов. Все они уроженцы разных районов республики. Ведомство опубликовало в соцсетях их фотографии, описание внешности и одежды.

«Отправились в поселок Усть-Нера и не дают о себе знать», — говорится в сообщении

Как сообщало ИА REGNUM, леса Якутии горят в 96 местах. На самые сложные пожары стягивают силы со всей территории республики и из других регионов России. Всего в борьбе с возгораниями участвуют 1300 человек.