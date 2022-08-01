Стокгольм, , 11:52 — REGNUM Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш с радостью приняла бы участие в прайд-фестивале в Стокгольме, который стартует 1 августа, но когда ситуация доходит до дела, то политик сохраняет свои ценностно-консервативные взгляды. Об этом 1 августа написала в статье для газеты Expressen депутат Европарламента от «Зеленых» Элис Бах Кунке.

Эбба Буш Frankie Fouganthin

Кунке отреагировала на недавнее интервью, которое Буш дала журналу QX. В нем лидер «Христианских демократов» сказала, что было бы лучше, если бы прайд-фестиваль был менее «нагим» и менее «развязным». По словам Буш, нынешнее проявление солидарности в таком виде оказывает ЛГБТ-движению «медвежью услугу».

«Почему Эбба Буш не может поддержать прайд-фестиваль во всем его многообразии, свободе и открытости?» — задается вопросом Кунке на страницах Expressen.

Она отметила, что «Христианские демократы» «снова и снова» выступают против прав ЛГБТ-людей, когда ситуация становится острой и требует решительных мер.

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