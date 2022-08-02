Хабаровск, 2 августа, 2022, 19:02 — ИА Регнум. В Хабаровске врачи краевой клинической больницы имени Владимирцева выполнили первую высокотехнологичную операцию в области нейрохирургии по стимуляции блуждающего нерва. Оказание медицинской помощи по данному профилю проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Операция

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Пациента уже оперировали осенью 2021 года — хирурги удалили участок мозга, который отвечал за генерацию приступов. Из-за тяжелой формы болезни пациенту требовалось повторное медицинское вмешательство, но уже на другое полушарие.

«Мы установили стимулятор на блуждающий нерв вместе с большим профессионалом своего дела — Натальей Полуниной, врачом-нейрохирургом Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» департамента здравоохранения Москвы. Закрепили электрод, который будет генерировать импульсы и снижать приступы. Стимулятор установили за грудной мышцей. Батарейку в устройстве необходимо будет поменять через 3−5 лет. В 2022 году впервые выделено шесть федеральных квот по проведению высокотехнологичных операций в нейрохирургии. Благодаря нацпроекту для для пациентов они бесплатны», — рассказал главный врач краевой клинической больницы им. Владимирцева, главный нейрохирург ДФО Михаил Космачев.

Хабаровск — единственный город на Дальнем Востоке, который проводит высокотехнологичные операции пациентам с фармако-резистентными формами эпилепсии. Клиническая больница станет региональным центром по проведению таких процедур.

«Благодаря нацпроекту, который стартовал по всей России, проводить такие высокотехнологичные операции стало возможно и в Хабаровске. В краевой столице проводятся все виды операций: от опухолей до сложных сосудистых заболеваний», — добавил доцент кафедры нейрохирургии, хирургии и нейрореанимации Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова Игорь Трифонов.

В Хабаровском крае потребность в подобных высокотехнологичных операциях составляет около 40 в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова хирурги удалили из живота пациентки злокачественную опухоль весом 12 кг.