Барнаул, , 11:43 — REGNUM Проведенное учеными Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ) исследование тенденций развития мирового и национального рынка органической сельскохозяйственной продукции подтвердило высокие среднегодовые темпы прироста производства органической продукции, что делает его стратегическим элементом системы обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщили 1 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Органическая продукция — кукуруза АГАУ

Ученые экономического факультета Алтайского ГАУ, д. э. н., профессор кафедры управления производством и агробизнеса Ирина Ковалева и к. э. н., доцент кафедры экономики, анализа и информационных технологий Денис Галкин изучили тенденции развития мирового и национального рынка органической сельскохозяйственной продукции, а также существующие барьеры развития национального рынка и сертификации органических продуктов питания. Результаты исследования опубликованы в научном издании, входящем в базу «Scopus» (I. V. Kovaleva and D. G. Galkin 2022 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.988 022 015. DOI 10.1088/1755-1315/988/2/022 015).

Ученые опирались на статистические данные Федеральной службы государственной статистики, Единой межведомственной информационно-справочной системы, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю, а также на анализ научной литературы и периодики, освещающих развитие органического сельского хозяйства в России и мире.

Продовольственная безопасность во многом определяется состоянием рынка продовольствия как на государственном, так и на региональном уровнях. Объем мирового рынка органических продуктов питания продолжает расти из года в год, в результате чего во многих странах происходит увеличение площадей под выращивание органических продуктов. Наибольшее значение среднегодового прироста наблюдается в Российской Федерации (129,16%) и Турции (119,44%), наименьшее (101,83%) — в Австрии. В среднем же в мире наблюдается тенденция к увеличению площади органических земель, среднегодовой темп прироста при этом составляет 105-106%.

Страной с крупнейшим рынком органических продуктов питания являются США, за которыми следуют Германия, Франция и Китай. Что касается потребления органических продуктов, то здесь картина несколько иная. Самое высокое потребление органических продуктов на душу населения отмечено в Швейцарии, Дании и Швеции.

Рынок органической сельскохозяйственной продукции в России развивается не так интенсивно, как европейский, тем не менее, формирование и развитие рынка органической продукции в нашей стране демонстрирует устойчивый рост. Россия в 2018 г. занимала 16 место по площади органических земель (606,9 млн. га). Наличие резерва земельных ресурсов может стать основной предпосылкой развития органического сектора при наличии стабильного спроса на внешнем и внутреннем рынках. Основными видами органической продукции, производимой в Российской Федерации, являются фасоль, лен, кукуруза, чечевица, горох, рис и соя.

Одним из главных сдерживающих факторов для развития органического сельского хозяйства в РФ является вопрос сертификации продукции. В частности, принятие национального стандарта ГОСТ Р56 508-2015 «Продукты органические. Правила производства, хранения, перевозки», который введен в действие с 1 января 2016 года, а также Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившего в силу с 01.01.2020, в значительной мере нормализуют рынок органической продукции. Но остается нерешенным целый ряд вопросов. Например, основной вопрос по стоимости сертификации остается неопределенным, так как стоимость сертификации определяется только после приема заявок. В зависимости от выпускаемой продукции стоимость сертификации в каждом конкретном случае различна.

«Органическое сельское хозяйство сегодня самая популярная альтернатива традиционному сельскому хозяйству в мире. Объем мирового рынка органических продуктов питания уже давно ежегодно увеличивается. Представленные в нашем исследовании данные демонстрируют продолжение положительной тенденции спроса на органическую продукцию в развитых странах. Для российского рынка характерны высокие среднегодовые темпы прироста органических земель, увеличение доли земель для производства органической сельскохозяйственной продукции, нестабильное количество производителей, стабилизация объема внутреннего рынка и объема экспорта органической продукции», — отмечают в своей работе ученые Алтайского ГАУ.

Ученые приходят к выводу, что сегодня объем рынка продукции органического сельского хозяйства делает его стратегически важным элементом системы обеспечения продовольственной безопасности. Поэтому необходимо усилить меры по развитию органического сельского хозяйства, которые включают в себя совершенствование законодательства, структуры сертификационных и надзорных органов, оказание финансовой, информационной и маркетинговой поддержки.

Напомним, что одним из главных событий Межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля — 2022» (29-30 июня 2022 г.) стало подписание соглашения между Алтайским государственным аграрным университетом и Роскачеством о создании на базе вуза Центра компетенций развития органической и «зеленой» продукции. Под соглашением поставили подписи заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева и ректор АГАУ Николай Колпаков.

«Алтайский край традиционно считается регионом с хорошей экологией, поэтому развивать рынок органической продукции нужно именно здесь. Основным сдерживающим фактором, на наш взгляд, является сложность сертификации продукции. Алтайский ГАУ подключается к этой работе и создает центр компетенций производства органической продукции, чтобы помогать сельхозтоваропроизводителям выводить ее на рынок. Ранее для этого им приходилось обращаться в Москву и проходить длительные процедуры. Теперь это можно будет сделать в регионе. Для вуза это возможность развития исследований в области производства органической продукции», — прокомментировал событие ректор Алтайского ГАУ.

Как сообщло ИА REGNUM, в мае 2022 года доцент кафедры частной зоотехнии биолого-технологического факультета Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ) Сергей Кузовлев получил патент на изобретение, которое позволит улучшить сохранность пчелосемей в зимний период.

Читайте также: Изобретение алтайского ученого поможет пчёлам легче перенести зиму