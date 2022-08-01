Стокгольм, , 11:44 — REGNUM Новообразованная партия «Нюанс», которая намерена добиваться политического представительства в риксдаге на сентябрьских выборах, намерена ограничить в Швецию «свободу слова и самовыражения». Об этом 31 июля написала газета Sydsvenskan.

Стокгольм, Швеция

Партия рассматривает сожжение Корана как выражение ненависти к мусульманам и подстрекательство к ненависти по отношению к этническим группам и поэтому хочет запретить данный акт.

«Мы — за свободу слова, но с ограничениями», — заявил в беседе с журналистами издания лидер партии Микаил Юксель.

Напомним, что в 2022 году по Швеции прокатились массовые пасхальные беспорядки после того, как получивший шведское гражданство правый экстремист Расмус Палудан и его сторонники провели акции по публичному сожжению Корана.