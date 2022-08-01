Москва, 1 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Северный морской путь особенно важен для России, находящейся под западными санкциями. Об этом российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил 1 августа на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

Он отметил, что правительство РФ продолжает развивать Северный морской путь — важнейший транспортный коридор мирового значения. Именно этот путь обеспечивает основной объём северного завоза, доставку металлов и энергоносителей на мировой рынок, транзит грузов между Европой и Азией.

«При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции», — подчеркнул Мишустин.

По поручению президента России Владимира Путина, сказал он, создаётся главное управление Северного морского пути. Оно будет заниматься организацией прохода судов, в том числе выдачей и отзывом соответствующих разрешений.

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