Стокгольм, 1 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Министр финансовых рынков Швеции Макс Элгер считает, что крупнейшая партия Швеции «Умеренные» занимается распространением недостоверной информации в контексте надвигающихся выборов в риксдаг. Об этом он заявил 1 августа в интервью газете SvD.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

Критике со стороны Элгера подверглась реклама «Умеренных» в социальных сетях, где партия намекает, что «Социал-демократы» хотят вновь ввести налог на недвижимость в стране. «Умеренные» даже поделились с пользователями ссылкой, по которой избиратели сами могут рассчитать свой налог на недвижимость, если в сентябре власть в Русенбаде не перейдет к правой оппозиции.

Журналисты пишут, что еще в ноябре 2021 года партийный конгресс «Социал-демократов» решил не поднимать вопрос о введении нового налога на недвижимость. В этой связи Элгер назвал рекламу «Умеренных» «кампанией по дезинформации».

«Этот вопрос Умеренные поднимают в каждой предвыборной кампании, и это никогда это не было правдой», — сказал Элберг журналистам.