Москва, 1 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Теперь для получения субсидии компаниям потребуется проходить более простую процедуру. Об этом 1 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

«Наращивание несырьевого экспорта — это важнейшая задача, которая поставлена перед нами президентом, и российская экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать с нами партнёрские отношения», — заявил Мишустин.

В условиях санкционных ограничений российские производители и поставщики сталкиваются, конечно, с дополнительными издержками и проблемами. Чтобы поддержать такие компании, правительство упрощает порядок действующей компенсации до 80% затрат на транспортировку их продукции, а также более чем в два раза увеличивает максимальный размер такой выплаты — с 11% до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров», — подчеркнул он.

По его словам, на эти цели в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено почти 8 млрд рублей.

«Теперь для получения субсидии компаниям не нужно заранее подавать заявку с указанием планируемого объёма перевозок и проходить сложную процедуру отбора, сложную в том числе бюрократически. Все необходимые документы можно будет предоставить по факту поставки продукции на внешние рынки», — добавил премьер-министр.