Москва, 1 августа, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Жители России стали реже брать взаймы. Так, в 2022 году завили, что не берут денег в долг 60%, в 2021 году их доля составляла 50%, в 2019 году — 55%, свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доходы

Обращаются к родственникам с просьбой одолжить денег 11%, к друзьям — 7%, Занимают деньги у коллег или берут заем на работе по 1%. Берут кредит в банке 19%.

Одалживать деньги другим граждан также стали реже. В 2022 году никому не дают денег взаймы (44%), в 2021 году таких было 40%, в 2019 году — 39%. Одалживают деньги родственникам 22% опрошенных, друзьям — 21%, коллегам — 9%.

В среднем сумма, которую гражданин может одолжить родственнику, составляет 16 тыс. руб., другу — 11 тыс. 800 руб., коллеге — 5 тыс. 800 руб.

Опрос проведён 12–27 июля 2022 года. Опрошены 2500 граждан РФ старше 18 лет в 458 населенных пунктах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, работающие жители России стараются не брать взаймы у коллег по работе и работодателей.

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