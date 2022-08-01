Стокгольм, , 11:43 — REGNUM В первую неделю августа в столице Швеции пройдет Stockholm Pride 2022. Впервые за три года фестиваль будет проведен без ограничений, связанных с коронавирусом. При этом речь идет не только о свободе от ковид-ограничений, но и отмене некоторых жестких мер безопасности спустя более чем через месяц после нападения на гей-бар в Осло. Об этом сообщил телеканал SVT.

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron

Журналисты подчеркивают, что прайд-фестиваль в этом году омрачен роковой стрельбой в Осло в ночь на 25 июня, когда два человека погибли и 21 получил ранения. Стрельба произошла за ночь до того, как в Осло должно было состояться аналогичное мероприятие.

В это связи меры безопасности в контексте пандемии коронавируса сменились на усиление мер по охране общественного порядка и жизней участников мероприятия. Поскольку огромное число жителей Стокгольма каждый год принимает участие в различных парадах и шествиях, связанных с проявлением солидарности ЛГБТ-сообществу, в столице будет усилено присутствие полиции.