Иловлинский район, Волгоградская область, 1 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате ДТП в Иловлинском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Утром 31 июля на 912 км автодороги Р-22 «Каспий» водитель «Лады Приора» не справился с управлением, съехал на обочину, откуда опрокинулся в глубокий овраг.

На месте погибли 21-летний водитель автомобиля и три его пассажира в возрасте 20, 24 и 26 лет. Обстоятельства аварии выясняются.