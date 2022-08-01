Ростов-на-Дону, , 11:37 — REGNUM Два человека погибли и двое получили травмы в результате ДТП, случившемся утром 1 августа в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент случился примерно в 6:20 мск на участке трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Предположительно, водитель Honda Odyssey выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Renault Logan. Водитель Honda Odyssey и ещё один пассажир Renault Logan пострадали.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.