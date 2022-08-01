Ростов-на-Дону, 1 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Два человека погибли и двое получили травмы в результате ДТП, случившемся утром 1 августа в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент случился примерно в 6:20 мск на участке трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Предположительно, водитель Honda Odyssey выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Renault Logan. Водитель Honda Odyssey и ещё один пассажир Renault Logan пострадали.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.