Стокгольм, 1 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В текущем году из детских домов, за которые отвечают государственные службы Швеции, было совершено более 260 побегов. Об этом 31 июля сообщил телеканал SVT.

Швеция

На данный момент в бегах находятся 29 молодых людей, как юношей, так и девушек.

Объясним: детские дома, о которых идет речь, не являются местом пребывания детей, оказавшихся без опекунов. Их постояльцами оказываются трудные подростки. Некоторые из которых находятся в учреждениях по решению суда, поскольку они совершили уголовные преступления или находятся в статусе обвиняемых.

Шведские власти признают, что из-за проблем с нехваткой кадров многие детские дома были вынуждены перейти в режим повышенной готовности, что не сказалось на качестве мер безопасности в учреждениях по содержанию молодых людей.