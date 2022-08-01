Кабул, , 11:37 — REGNUM Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана заявил, что банковская система Афганистана полностью парализована, а функционирование Центрального банка подвержено крупным сбоям. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

В своем твите SIGAR отметил, что отсутствие поддержки со стороны иностранных банков привело к тому, что ни один банк в Афганистане не предоставляет кредиты малым и частным компаниям.

В этом заявлении, которое является частью подробного отчёта об экономическом положении Афганистана правительству США, кризис ликвидности упоминается как главная экономическая проблема в Афганистане. SIGAR заявляет, что недостаточно вливать деньги в афганские банки, но их деятельность следует поддерживать.

Согласно отчёту SIGAR, вливание денег не помогло росту экономики, и необходимо предоставить кредиты афганским банкам для стимулирования экономической активности.

Отчёт был опубликован вслед за заявлениями американских официальных лиц о том, что они обсуждали с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использование части активов Афганистана, замороженных в американских банках. В сообщениях указывается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не договорились с американской стороной о том, как использовать эти средства, и потребовали безоговорочной их передачи.

Но американская сторона оговорила, что деньги должны быть помещены в трастовый фонд и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не должны иметь к ним доступа.