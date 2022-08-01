Лондон, 1 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Власти Украины требуют от России «хотя бы треть» зарубежного имущества Советского Союза, которое российская сторона получила потому, что взяла на себя долги СССР. Об этом 31 июля заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, его слова приводит издание «Лига. нет».

Islam.in.ua Вадим Пристайко

«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», — сказал он.

В то же время украинский посол признал, что Россия получила это имущество, взяв на себя долги Советского Союза и добавил, что Киев с этим согласился, однако не ратифицировал документы.

Отметим, в 1993 году Россия взяла на себя обязательства по погашению всех долгов СССР в обмен на передачу ей бывшими союзными республиками зарубежных советских активов. При этом в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская сторона погасила все долги Советского Союза, однако Киев так и не выполнил своё обязательство по передаче Москве зарубежных активов.