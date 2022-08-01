Сидней, Австралия, , 12:02 — REGNUM 1 августа премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (самый населенные регион Австралии) Доминик Перротте выступил в защиту своего решения уволить министра по делам малого бизнеса и добросовестной торговли Элени Петинос, которую на прошлой неделе обвинили в буллинге и неподобающей манере поведения по отношению к своим подчиненным. Об этом написала британская The Guardian.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте CEBIT Australia

Ранее Перротте выгнал Петинос из своего правительства после того, как один из ее сотрудников подал анонимную жалобу на издевательства.

«Прошу вас довериться моему суждению относительно принятого мною решения … Я признаю тот факт, что Петинос отвергла эти обвинения, но в конечном итоге мне нужно обеспечить максимальную конфиденциальность, и безопасность каждого рабочего места с точки зрения работы в правительстве», — сказал Перротте журналистам.

Он подчеркнул, что имевший ранее место разговор с Петинос был для него «очень трудным», но необходимым.

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