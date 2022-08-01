Уфа, 1 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров рекомендовал назначить вице-премьера правительстварегионаРаифа Абдрахимова генеральным директором ОАО «Башспирт». Об этом он сообщил 1 августа на совещании правительства республики в центре управления Башкирией.

Orenburg-gov.ru Назначение

Он сообщил, что окончательное решение будет принимать совет директоров этого предприятия.

Хабиров напомнил, что компания «Башспирт» является одним из важнейших республиканских предприятий и налогоплательщиков, в котором трудятся несколько тысяч сотрудников.

«Для поднятия предприятия, для увеличения его объемов, оборота нам нужно было назначить сильного руководителя. Я принял решение рекомендовать назначить генеральным директором Раифа Рамазановича Абдрахимова. Он человек ответственный, масштабно мыслящий, с большим опытом работы. Мы с ним долгий период жизни вместе идем, работаем. Все коллеги ему должны помогать», — заявил Хабиров.

Глава Башкирии наградил Абдрахимова орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан».