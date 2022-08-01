Донецк, 1 августа 2022, 11:35 — REGNUM Петровский и Кировский районы города Донецка подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает 1 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Оба обстрела зафиксированы в 11:20. Из населённого пункта Красногоровка по Петровскому району Донецка было выпущено 15 ракет РСЗО БМ-21 «Град».
Кировский район был обстрелян с позиций в населённом пункте Невельское — выпущено пять снарядов калибра 155 мм.
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