Донецк, 1 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Петровский и Кировский районы города Донецка подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает 1 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

Оба обстрела зафиксированы в 11:20. Из населённого пункта Красногоровка по Петровскому району Донецка было выпущено 15 ракет РСЗО БМ-21 «Град».

Кировский район был обстрелян с позиций в населённом пункте Невельское — выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Читайте также: Боевики ВСУ за сутки более 50 раз обстреляли территорию ДНР