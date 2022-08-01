Веллингтон, , 11:33 — REGNUM С 1 августа Новая Зеландия снова полностью открывает свои границы для всего мира. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

Новая Зеландия

Страна была полностью или частично закрыта с момента начала пандемии в начале 2020 года и с тех пор начала открывать границы постепенно в пять этапов, причем последний этап завершился в ночь на 1 августа.

До пандемии иностранные студенты приносили в Новую Зеландию 3,1 миллиарда долларов в год, а в 2021 году эта цифра составила одну пятую от этой суммы, поскольку из-за коронавирусных ограничений даже студентам отказывалось в приезде.

Шведские журналисты также отмечают, что студентам рекомендуют не торопиться с подачей заявок в вузы, поскольку учебные учреждения Новой Зеландии пострадали от сокращения штатов, поэтому для пополнения преподавательского состава потребуется некоторое время.