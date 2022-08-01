Пенза, 1 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Пензенской области расследуются уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью 37-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

pixmart Поджог

По данным следствия, ранним утром 17 июля в одном из населенных пунктов Пензенского района в гости к многодетной семье пришли супруги с ребенком и друг хозяина дома. Во время употребления спиртных напитков между хозяевами дома произошел конфликт. Мужчина взял из сарая бутылку с бензином, облил им одежду супруги, а затем поджег ее. Гости пытались потушить горящую одежду, однако женщина получила 90% ожогов тела. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где впоследствии она скончалась от полученных ожогов.

Подозреваемого задержали. 32-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Злоумышленник заключен под стражу. Ранее он уже был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью своей супруге.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Пензенской области признали виновным в убийстве и преступлении сексуального характера в отношении 14-летней девочки.

Читайте также: Жителя Пензенской области приговорили к пожизненному лишению свободы