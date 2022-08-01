Сана, , 12:04 — REGNUM Представители йеменской группировки «Ансаралла», члены которой известны как хуситы, заявили о готовности к продолжению военных действий против правительства Йемена, Саудовской Аравии и её союзников. Об этом, как сообщает Al-Masirah, заявил официальный представитель повстанцев, бригадный генерал Яхья Сари.

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В своём заявлении Сари отметил, что 2 августа истекает срок перемирия между хуситами и правительством страны. Он подчеркнул, что повстанцы согласны на проведение мирных переговоров, но не намерены сдавать своих позиций.

«Если противник хочет мира, то наша делегация на мирных переговорах предоставила всё необходимое для этого и даже больше. Если он (противник) хочет войны — мы люди войны и мы готовы к ней», — заявил Яхья Сари.