Иркутск, , 11:31 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области 1 августа известило о существенном ухудшении погодных условий.

Дождь Алексей Яковлев

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 2 августа местами по области ожидаются кратковременные дожди.

Ночью в южных, днем в верхнеленских, в Усть-Кутском и Киренском районах прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди. На селеопасных станциях западных, южных районов и днем в верхнеленских районах пройдут сильные, местами очень сильные дожди, в отдельных районах грозы, порывы ветра до 14 м/с.

Ночью по южной части озера Байкал, а днем по средней части местами пройдут сильные дожди, грозы. Порывы ветра могут достигать 18-23 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода будет демонстрировать и в Алтайском крае.

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