Канберра, 1 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Похоже, что медовый месяц избранного в мае премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза со избирателями продолжается, — по крайней мере, если верить последним опросам, которые показывают, что лейбористы по-прежнему остаются ведущей партией в стране, а лидер оппозиции Питер Даттон проиграл бы выборы. В этой связи сенатор Джеки Лэмби, ставшая гостей телеканала Nine News 1 августа, призвала «Коалицию» собраться и «стать настоящей оппозицией».

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Лэмби отметила, что нерасторопные Либеральная и Национальная партии по-прежнему позволяют премьер-министру страны Альбанизу «исполнять свадебный вальс».

«В течение следующих шести месяцев на него будет оказываться значительное давление. Условия жизни жесткие, люди справляются с этим очень тяжело», — предрекла сенатор нелегкую жизнь Альбанизу.

Она также сказала, что после того, как «Коалиция» оправится от поражения на выборах, она может нанести премьер-министру электоральный удар на следующих выборах.