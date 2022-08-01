Москва, 1 августа 2022, 11:30 — REGNUM Использование террористических группировок как инструмента геополитики для дестабилизации «неугодных» западным странам государств недопустимо, заявил 1 августа директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
Дипломат также добавил, что принципиальной позицией Москвы является то, что «международное сотрудничество в антитерроре является объективной необходимостью для всех стран, должно быть «всепогодным» и не подверженным сиюминутной геополитической конъюнктуре».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тарабрин заявил, что некоторые страны НАТО негласно поддерживают вербовку Украиной иностранных граждан для участия в боевых действиях в Донбассе.
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