Москва, , 11:30 — REGNUM Использование террористических группировок как инструмента геополитики для дестабилизации «неугодных» западным странам государств недопустимо, заявил 1 августа директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

Здание МИД России Culture.ru

«В числе наших установок на данном направлении — необходимость опоры антитеррористического сотрудничества на выработанную международно-правовую базу, признание ведущей роли государств и их компетентных органов в борьбе с терроризмом, недопустимость использования данной проблематики, как и самих террористических группировок, в качестве инструмента геополитики и вмешательства во внутренние дела, дестабилизации «неугодных» Западу режимов», — сказал он РИА Новости.

Дипломат также добавил, что принципиальной позицией Москвы является то, что «международное сотрудничество в антитерроре является объективной необходимостью для всех стран, должно быть «всепогодным» и не подверженным сиюминутной геополитической конъюнктуре».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тарабрин заявил, что некоторые страны НАТО негласно поддерживают вербовку Украиной иностранных граждан для участия в боевых действиях в Донбассе.

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