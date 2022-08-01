Канберра, , 11:35 — REGNUM «Осажденная» пандемией коронавируса и сезоном гриппа система здравоохранения Австралии столкнулась с еще одним «серьезным кризисом», поскольку в стране начала ощущаться нехватка врачей общей практики. Об этом 1 августа сообщил телеканал Nine News.

Доктор George Hodan

Так, глава отделения Австралийской медицинской ассоциации в Квинсленде Мария Бултон сказала в эфире Nine News, что 20 лет назад около 50% выпускников медицинских вузов предпочли должность терапевта на своем карьерном пути. В этом году цифра сократилась до 16%.

«Учитывая, что терапевты обеспечивают большую часть медицинской помощи в Австралии, это будет иметь катастрофические последствия через 10,12,13 лет», — сказала она.

Особенно остро проблема стоит в маленьких городках по всей Австралии.

В качестве примера Бултон указала на город Гладстон в штате Квинсленд, в котором, несмотря на население более 70 000 человек, нет ни одного акушера, ни одного гинеколога.

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