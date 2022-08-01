Тбилиси, , 11:28 — REGNUM Проекту по созданию искусственного острова в Батуми присвоен особый статус. Об этом говорится в изменениях, внесённых в постановление правительства Грузии «О порядке выдачи разрешений на строительство и разрешительных условиях объектов особой важности».

Батуми

Согласно документу, подобный статус присваивают объектам, которые имеют важное значение для обороны и безопасности страны, а также для культурного наследия и окружающей среды. Разрешение на их строительство выдаётся по специальной процедуре.

Объект планируется создать аналогичным архипелагу искусственных островов в Дубае. Проект предусматривает возведение порядка 100 вилл, гостиницы на 500 номеров, торговых центров, аквапарка, яхт-клуба и учебных заведений. Планируется вложить в объект $100 млн.

Напомним, о строительстве искусственного острова в Батуми было объявлено осенью 2021 года. Для этой цели компании Ambassador Batumi Island передали почти 90 гектаров акватории моря.