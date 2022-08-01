Канберра, 1 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Министр по делам коренных народов Линда Берни подтверила важность создания в парламенте Австралии специального органа, который будет заниматься выражением чаяний и воли коренных народов континента. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Традиционные владельцы этой земли по всей Австралии с надеждой смотрят в будущее, потому что они понимают, что этот орган имеет как символическое значение, так и практические результаты», — сказала министр в ходе своего выступления в Палате представителей 1 августа.

Берни отметила, что создание специального парламентского органа будет означать, что с аборигенами и жителями островов Торресова пролива на постоянной основе будут консультироваться политики по вопросам образования, жилья и предотвращения насилия в семье.

Напомним, что ранее новоизбранный премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз пообещал провести референдум, чтобы закрепить работу нового органа в конституции страны навечно.