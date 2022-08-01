Остуни, , 12:02 — REGNUM Итальянский суд закрыл дело канадо-американского режиссёра Пола Хаггиса о сексуальном насилии. Об этом сообщило издание Outlook 1 августа.

Пол Хаггис Кадр из интервью

«После оценки всех доказательств и заслушивания аргументов обеих сторон окружной суд Лечче, апелляционный суд с тремя судьями, единогласно отклонил апелляцию прокурора о восстановлении домашнего ареста Пола Хаггиса», — заявил итальянский адвокат режиссёра Микеле Лафорджиа. Хаггис, в свою очередь, пока что не делал никаких публичных заявлений о произошедшем.

Напомним, 19 июня 2022 года Пол Хаггис был арестован в Остуни (Италия) по обвинению в сексуальном насилии над 30-летней британкой. Позднее режиссёр был заключён под домашний арест.

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