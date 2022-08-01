Анапа, Краснодарский край, , 11:26 — REGNUM Купание на всех пляжах Анапы запрещено, запрет введён 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта

Пляж Анапы Admkrai.krasnodar.ru

Решение о запрете принято в связи со штормом на море и сильным донным течением.

Спасатели просят жителей и туристов соблюдать осторожность и не подвергать свою жизнь неоправданному риску.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 и 2 августа в ряде районов Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, гроз, града и шквалистого ветра. Есть опасность формирования смерчей на участке от Анапы до Магри. В то же время на территории региона действует штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.