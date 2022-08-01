Нью-Йорк, США, 1 августа, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Постоянный представитель Индонезии при Организации Объединенных Наций представил документ под названием «Ядерные военно-морские силовые установки» на 10-й конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая проходит в Нью-Йорке, сообщает CNN Indonesia.

Национальный монумент независимости в центре площади Медан Мердека. Джакарта, Индонезия

«Основной целью этого предложения является заполнение пробелов в международно-правовых нормах в отношении атомных подводных лодок, повышение осведомленности о потенциальных рисках, а также усилия по спасению жизней», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Этот индонезийский документ важен, учитывая, что географическое положение Индонезии очень уязвимо для потенциальных рисков проектов атомных подводных лодок в соседних странах.

Индонезия окружена странами, которые разрабатывают программы атомных подводных лодок. В сентябре 2021 года Австралия согласилась построить атомную подводную лодку на основе соглашения трех стран, США, Великобритании и Австралии (AUKUS). Между тем, Индонезия также опасается присутствия китайский атомных подводных лодок.