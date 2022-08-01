Канберра, 1 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Пассажиры крупнейшей в Австралии авиакомпании Qantas пострадали из-за задержек, вызванных общенациональным сбоем в компьютерной сети. Сотни пассажиров были вынуждены сидеть в самолетах по всей стране после того, как 31 июля полеты были временно приостановлены примерно на 90 минут. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Mike McBey Самолеты авиакомпании Qantas Airlines

Журналисты пишут, что первоначально от задержки пострадали пассажиры десятка самолетов, но вскоре это вызвало эффект домино по всей Австралии, и рейсы стали задерживаться. Бортпроводники сказали ожидающим пассажирам, что они не могут взлететь, пока компьютерная система снова не заработает.

Многие путешественники выразили свое разочарование в социальных сетях, а некоторые сказали, что просидели в самолетах два часа.

Во второй половине дня представители Qantas сообщили, что «незначительная» проблема была исправлена. Перед пассажирами авиакомпания принесла извинения.