Москва, , 11:24 — REGNUM Сообщения о том, что президент московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун может уйти из него, прокомментировали 1 августа в пресс-службе «красно-белых».

Леонид Федун Александр Мысякин

«Нам о таких перестановках неизвестно. Еще вчера все называли другую фамилию, до этого говорили еще что-то. Думаем, на фоне разных слухов такие новости будут появляться регулярно, относимся к этому спокойно», — приводит слова представителя пресс-службы «Матч ТВ».

При этом ранее в нескольких телеграм-каналах появились сообщения о том, что Федун может уйти из клуба и на его место может прийти бывший глава Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц.

Отметим, Леонид Федун занимает пост президента московского «Спартака» с 2018 года.