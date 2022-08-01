Иркутск, 1 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Байкальский заповедник 1 августа известил о появлении колонии редкой птицы чегравы на Байкале. По словам учёных, три года назад известное место гнездования чегравы в Кабанском заказнике (песчаная коса) было размыто из-за повышения уровня воды в Байкале. Экспедиционные исследования в дельте реки Селенга учёные смогли организовать благодаря поддержке конкурса грантовых проектов «En+group».

Andrei Chugunov Озеро Байкал

В июне в течение семи дней, орнитологи и инспектора Байкальского заповедника, ведущий научный сотрудник НИИ биологии Иркутского государственного университета Игорь Фефелов, волонтёр Ася Андрюхина прошли на лодках в поисках пернатых 293 км.

Чтобы обнаружить поселения чегравы и места, пригодные для гнездования, обследовали всю периферию дельты на протяжении 47 км, в том числе 10 км в пределах заказника.

«Нам удалось обследовать все песчаные и травянистые острова нижней дельты, от островов Карга-Бабья на юге до отмели Сахалин на востоке. Базировались на кордоне Кабанского заказника, — рассказал старший научный сотрудник Байкальского заповедника Юрий Анисимов. — Он находится практически по центру средней части дельты Селенги. Оттуда обследовали песчаные острова в сору и между сором и Байкалом, двигаясь сначала на юго-запад, потом — на восток. Мы обследовали все возможные места гнездования чегравы. Близ одного из песчаных островков, примерно 200 на 100 м, гривка которого закрывает обзор с воды, услышали характерные голоса этих птиц».

Орнитолог отмечает, что при большой воде в последующие годы остров, где сейчас находится колония, затопит, и чегравам опять придётся искать другие места для гнездования.

«Учтено 498 насиживаемых кладок (численность гнездящихся особей составляет 996 птиц) и шесть брошенных кладок, — рассказал Игорь Фефелов. — Остров, где находится поселение чегравы, на 5 июня имел возвышение над уровнем воды не более 50 см. Места известного гнездования чегравы до 2019 года в заказнике сейчас имеют еще меньшее возвышение над водой (до 20 см в начале июня) и чеграва там гнездиться не может. Впрочем, единичные особи и малые группы чеграв отмечены и на этих островах, и в других районах дельты, включая и ближайшие окрестности кордонов «Средняя» и «Колпинная».

Чеграва в дельте по-прежнему обитает, наблюдения за ней продолжаются, а исследования в дальнейшем могут быть учтены при определении допустимых характеристик ежегодного подъёма уровня воды в Байкале, что поможет в сохранении природного биоразнообразия всей дельты Селенги.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2022 года Прибайкальский национальный парк известил об наблюдении за редкими краснокнижными птицами, шилоклювке и пеганке, которые гнездятся гораздо южнее Иркутской области и Байкал.

Так, шилоклювку в последний раз наблюдали в мае 2009 года в Тажеранских степях (в устье реки Анга), в Култуке в мае 2020 года — 14 особей. В конце мая 2022 года четыре особи держались парами, как и пеганки — их видели и в первой декаде июня текущего года.

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