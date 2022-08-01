Москва, 1 августа 2022, 11:24 — REGNUM В Налоговый кодекс РФ внесены изменения в отношении радиоэлектронных предприятий. Об этом 1 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«В июле в Налоговый кодекс были внесены изменения, которые позволяют российским радиоэлектронным предприятиям из специального реестра платить пониженные ставки по налогу на прибыль и по страховым взносам. Ранее в нём были только компании-разработчики, и чтобы расширить доступ к мерам поддержки, теперь в него будут входить в том числе и отечественные производители», — заявил Мишустин.
«При этом вводится важное требование: в этом реестре больше не должны находиться организации с иностранным контролем. Соответствующее постановление правительства подписано», — указал он.