Москва, , 11:24 — REGNUM В Налоговый кодекс РФ внесены изменения в отношении радиоэлектронных предприятий. Об этом 1 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

«В июле в Налоговый кодекс были внесены изменения, которые позволяют российским радиоэлектронным предприятиям из специального реестра платить пониженные ставки по налогу на прибыль и по страховым взносам. Ранее в нём были только компании-разработчики, и чтобы расширить доступ к мерам поддержки, теперь в него будут входить в том числе и отечественные производители», — заявил Мишустин.

«При этом вводится важное требование: в этом реестре больше не должны находиться организации с иностранным контролем. Соответствующее постановление правительства подписано», — указал он.