Сидней, Австралия, 1 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Утром 1 августа медсестры покинули одну из крупных больниц Сиднея и в связи с «ужасными» условиями труда и «небезопасными» кадровыми планами администрации медучреждения решили выйти на забастовку. Об этом сообщил телеканал NineNews.

Seguonews.it Забастовка

Десятки медсестер и сотрудников, которые закончили напряженную смену в ночь на 1 августа, собрались возле больницы Хорнсби, призывая министра здравоохранения штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Брэда Хаззарда исправить «сломанную» систему здравоохранения, которая выносит на себе двойное давление из-за COVID-19 и гриппа.

Бастующие медсестры утверждают, что планы администрации медучреждения больницы по замене обученных медсестер, работающих в реанимации, менее опытными помощниками подвергнут риску пациентов и персонал.

«Кадровое обеспечение абсолютно ужасно, и медсестры массово покидают профессию», — сказала журналистам NineNewsЛаура Маккон из Ассоциации медсестер и акушерок Нового Южного Уэльса.