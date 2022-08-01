Екатеринбург, 1 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бывшая исполняющая обязанности директора по коммерческим вопросам одного из ОАО осуждена за совершение семи эпизодов коммерческого подкупа. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Установлено, что в период с декабря 2018-го по август 2020 года она получила от представителей семи контрагентов более 3 млн рублей. Взамен от неё ожидали помощи с ускорением погашения заводом дебиторской задолженности.

Суд назначил женщине восемь лет лишения свободы. Также она должна уплатить штраф в размере 250 тыс. рублей. Правда, приговор пока не вступил в силу.