Сеул, 1 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. С 31 июля по 6 августа начальник штаба военно-морских сил Южной Кореи адмирал Ли Чжон Хо посетит США. Об этом сообщат Yonhap News со ссылкой на представителей ВМС.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, в ходе визита представитель Южной Кореи встретится с министром ВМС США Карлосом дель Торо, главой Индо-Тихоокеанского командования Джоном Акилино, командующим Тихоокеанским флотом Сэмюэлом Джоном Папаро-младшим, с которыми обсудит пути укрепления военного сотрудничества и расширение сотрудничества в области безопасности на море.

1 августа Ли Чжон Хо поднимется на американский десантный корабль, с которого будет наблюдать за ходом многонациональных морских учений RIMPAC-2022.

Он также посетит Индо-Тихоокеанское командование США и вручит командующему Джону Акилино медаль за вклад в обеспечение безопасности Южной Кореи.

4 августа представитель Южной Кореи выступит на конференции по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, которая пройдёт на Гавайях, после чего отправится в Вашингтон.