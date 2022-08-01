Канберра, , 11:58 — REGNUM Цены на газ в Австралии вырастут, а рабочие места окажутся под угрозой, что приведет к тому, что континент может столкнуться с «критической нехваткой» голубого топлива. Об этом говорится в новом отчете, опубликованном 1 августа Австралийской комиссией по вопросам конкуренции и защиты потребителей, передает телеканал Nine News.

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Власти страны предупреждают о значительном дефиците энергии в следующем году и отмечают роль в этом крупных газовых компаний. Они прямо обвиняют компании в том, что те продают слишком много товаров за границу и пренебрегают внутренним рынком Австралии.

Федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс уже призвал экспортеров вести бизнес с точки зрения национальной солидарности и обеспечить наличие достаточного количества газа.

«Но если они этого не сделают, у правительства будет возможность вмешаться в рыночное регулирование», — предупреждают журналисты.