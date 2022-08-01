Волгоград, , 11:26 — REGNUM В колонию общего режима отправится 25-летняя жительница Волгограда, которая на протяжении шести лет была членом запрещённой террористической организации в Сирии.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным силовиков, женщина вступила в вооружённое формирование в 2015 году. Задержали её в московском аэропорту Внуково в 2021 году. Она согласилась сотрудничать со следствием, написала явку с повинной, подробно рассказала о своём участии в террористической организации.

Суд приговорил волгоградку к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщают 1 августа «Новости Волгограда».