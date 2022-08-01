Канберра, 1 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Пинта пива в пабах Австралии вскоре может стоить посетителям до 15 австралийских долларов (10,5 долларов США), поскольку в стране ожидается крупнейшее за последние десятилетия повышение налога на пиво. Об этом 1 августа сообщил телеканал Nine News.

Alexas_Fotos Пиво

Налог должен увеличиться на 4%, или на 2,50 доллара за литр, что станет самым большим скачком за 30 лет. Покупка бутилированного пива или товара в жестяных банка также не может избежать повышения в цене, поскольку налоги на упаковку вырастут вскоре до 18,80 долларов.

«В Австралии налог на пиво больше, чем в почти любой другой стране. Только за последнее десятилетие мы пережили почти 20 повышений налога на пиво в Австралии», — говорится в официальном заявлении генерального директора Ассоциации пивоваров Австралии Джона Престона.

Отмечается, что в связи с грядущим повышением налога федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс пообещал рассмотреть потенциальную помощь отрасли, но не обязался отказаться от повышения налога.