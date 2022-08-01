Бейрут, , 12:23 — REGNUM Ливанское движение «Хезболла» опубликовало видеоролик с угрозой нанесения ударов по израильской добывающей станции на газовом месторождении «Кариш». Об этом 1 августа сообщает Al-Mayadeen.

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На видео продемонстрированы изображения газовой станции, сделанные беспилотниками «Хезболлы» на протяжении последних недель. В комментарии к видео сообщается, что станция и израильские корабли в районе месторождения находятся под постоянным прицелом и попадают в зону поражения ливанских ракет.

По данным журналистов, видео было выпущено накануне визита в Бейрут посланника США Амоса Хохштейна, который выступает посредником в урегулировании ливано-израильского пограничного спора. Предполагается, что США смогут организовать совместную разработку месторождения «Кариш» компаниями из Ливана и Израиля.