Уфа, , 11:31 — REGNUM Два уроженца Башкирии удостоены звания Героя Российской Федерации посмертно. Об этом 1 августа сообщил глава республики Радий Хабиров в ходе совещания республиканского правительства в центре управления республикой.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он сообщил, что уфимцу Максиму Серафимову и Тамерлану Ильгамову из Абзелиловского района за проявленный героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе спецоперации указами президента России присвоено звание Героя России посмертно.

«Сейчас была очень тяжелая церемония. Мы вручили звезды Героя России родителям этих парней. Родители живы. Мы гордимся, что такие ребята у нас есть», — заявил Радий Хабиров.

Хабиров сообщил, что кроме этого были посмертно удостоены ордена Мужества четыре уроженца Башкирии. Среди уфимцы Уфы Владимир Кельдин и Альберт Аллагулов, Егор Ефимов из Сибая, Марсель Курманалин из Кармаскалинского района.