* запрещённая в России организация

Исламабад, 1 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Правительство группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещало вскоре вновь открыть школы для девочек в Афганистане. Об этом сообщила делегация пакистанских улемов, возвращающаяся из Кабула, передаёт агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Один из членов этой делегации заявил в интервью пакистанскому каналу Geonews, что они обратились к правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой открыть школы для девочек.

Делегация улемов Пакистана во главе с Мохаммадом Таки Усмани пробыла в Кабуле несколько дней.

«На нашей встрече с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мы подчеркнули, что они должны открывать школы и университеты для девочек, чтобы они могли учиться. В качестве примера я сказал, что я тоже мулла, но моя племянница в настоящее время служит генералом в пакистанской армии. Если бы она не ходила в школу и не училась, как бы она могла служить Корану и нашей религии?» — сказал Маулана Тайяб, член Совета улемов Пакистана.

Напомним, что с момента закрытия школ для девочек старше шестого класса в Афганистане прошёл почти год, и пока неясно, когда эти школы откроются.