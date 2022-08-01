Брюссель, , 11:17 — REGNUM Страны Евросоюза и США создают специализированный «хаб безопасности» на границах сообщества для предотвращения «обратного трафика» поставляемого Западом киевскому режиму оружия. Об этом 1 августа сообщает RT.

Оружие U.S. Customs and Border Protection

Отмечается, что на сегодняшний день профильными структурами Еврокомиссии размещаются тендера на поставку оборудования для Пограничной полиции Молдавии для этих целей, также этим занимается Госдеп США.

Также указывается, что Молдавия выбрана для этого потому, что она представляет из себя один из самых удобных контрабандных маршрутов для такого оружия и лидирует в рейтингах самых коррумпированных стран Европы.

«Я рада, что мы сегодня можем запустить этот хаб для содействия обеспечению безопасности в Молдавии. Это прекрасная демонстрация сотрудничества, включающая также наши ключевые агентства в этой области — Frontex и Европол», — заявила по этому поводу еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Кроме этого, она добавила, что с помощью этого хаба планируется бороться с нелегальным трафиком огнестрельного оружия и мигрантов, контрабандой наркотиков, а также с киберугрозами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор считает, что средства, выделяемые Украине в качестве помощи, на самом деле возвращаются обратно в США.