Хабаровск, , 10:21 — REGNUM В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Хабаровском крае отремонтируют 94 объектов улично-дорожной сети, дорог регионального и местного значения протяженностью свыше 90 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительстве региона.

Проверка качества ремонта дороги Пресс-служба правительства Хабаровского края

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Ремонт 20 участков дорог общей протяженностью 16,5 км и один объект тротуара — такие объёмы запланированы в населённых пунктах края. Это участки проезжей части и тротуаров в посёлке Корфовский, сёлах Некрасовка, Корсаково-1, Ильинка, Осиновая, Гаровка-1, Бычиха, Сергеевка, Новотроицкое, Скворцово, Черная Речка, Мичуринское, Рощино, Тополево, а также участок дороги Лесное — Благодатное.

Члены общественного совет Хабаровского района провели визуальный осмотр и проверили качество работ на уже отремонтированных участках. Нареканий не выявлено.

«Ранее жители села Мичуринское обращались к губернатору Михаилу Дегтяреву с просьбой асфальтировать дорогу, которая до ремонта была щебеночно-гравийной. Их услышали и теперь на улице Широкая отремонтирован отрезок дороги длиною 800 метров. Качество работ проверяли специалисты с помощью выемок. Всё оказалось в норме», — прокомментировал член общественного совета Михаил Русанов.

По словам общественников, немаловажно, что благоустроить дороги в сёлах, где зачастую вообще не проводился ремонт, отсутствовал асфальт, стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сельчане получают комфортные территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье несмотря на непростые погодные условия благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» подрядчики приступили к ремонту мостов. Работы ведутся в трёх муниципалитетах одновременно.