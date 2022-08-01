Брисбен, Австралия, 1 августа 2022, 11:24 — REGNUM Мэр Редленда (юго-восток штата Квинсленд, Австралии) Карен Уильямс была приговорена к 80 часам общественных работ. Это произошло 1 августа в ходе судебного заседания после того, как она признала себя виновной в вождении в нетрезвом виде, передает телеканал Nine News.
Уильямс также не сможет занимать публичные должности сроком на шесть месяцев решением, вынесенным магистратским судом Кливленда.
Ранее после прохождения алкотеста в крови Уильямс содержание алкоголя более чем в три раза превышало установленный законом предел. Инцидент, в результате которого Уильямс попала на скамью подсудимых, произошел 23 июня, когда автомобиль, принадлежащий муниципалитету, врезался в дерево неподалеку от Брисбена (столица штата Квинсленд).
Отмечается, что в ночь аварии Уильямс завершила работу по составлению местного бюджета, а затем решила отметить это четырьмя бокала вина, прежде чем покинуть свой офис.