Брисбен, Австралия, 1 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Мэр Редленда (юго-восток штата Квинсленд, Австралии) Карен Уильямс была приговорена к 80 часам общественных работ. Это произошло 1 августа в ходе судебного заседания после того, как она признала себя виновной в вождении в нетрезвом виде, передает телеканал NineNews.

Цитата м/ф «Микки Маус». реж. Пол Рудиш, Дэвид Вассон, Клэй Морроу. 2013. США За рулем

Уильямс также не сможет занимать публичные должности сроком на шесть месяцев решением, вынесенным магистратским судом Кливленда.

Ранее после прохождения алкотеста в крови Уильямс содержание алкоголя более чем в три раза превышало установленный законом предел. Инцидент, в результате которого Уильямс попала на скамью подсудимых, произошел 23 июня, когда автомобиль, принадлежащий муниципалитету, врезался в дерево неподалеку от Брисбена (столица штата Квинсленд).

Отмечается, что в ночь аварии Уильямс завершила работу по составлению местного бюджета, а затем решила отметить это четырьмя бокала вина, прежде чем покинуть свой офис.